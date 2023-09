Un intero condominio ha preso fuoco ad Hanoi, molti i morti. Keystone

Un incendio divampato nella notte in un edificio di nove piani ha causato «decine di morti» ad Hanoi, la capitale del Vietnam. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Vna. Le fiamme sono state domate poche ore dopo.

Un bilancio ufficiale non è ancora stato fornito, ma la Vna parla di «diverse decine» di vittime, mentre almeno 70 persone sono state salvate dai soccorritori, e 54 dei sopravvissuti sono stati portati in ospedale. «Si tratta di un incendio molto grave», ha aggiunto l'agenzia statele.

Il condominio si trova in un'area densamente popolata nel sud-ovest della capitale e le ristrette dimensioni delle vie d'accesso hanno ostacolato i camion dei vigili del fuoco.

Negli ultimi anni, numerosi incendi hanno causato vittime nel Paese, in particolare in affollati luoghi di intrattenimento, anche a causa di frequenti violazioni delle norme di sicurezza. L'anno scorso, 32 persone sono morte nel rogo divampato in un karaoke bar a Ho Chi Minh City, la più popolosa città del Paese.

SDA