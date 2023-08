Notte agitata nel canton San Gallo a causa di un violento temporale. (Immagine d'archivio). Keystone

Un violento temporale si è abbattuto ieri sera sul canton San Gallo. I pompieri sono intervenuti oltre 100 volte, delle quali 30 solamente nel capoluogo. Nessuno è rimasto ferito, ha indicato la polizia cantonale in un comunicato pubblicato nella notte.

Quarantasei alberi sono stati tolti da strade e binari. Diciannove altri sono caduti su veicoli o hanno danneggiato facciate. Il vento, facendo volare via vari oggetti, ha provocato danni ad alcuni tetti.

In località Wilen-Watt, vicino a Niederglatt, una fattoria e il suo granaio sono andati a fuoco, con danni materiali per diverse centinaia di migliaia di franchi. La causa non è ancora certa, ma non si esclude un fulmine.

MeteoSvizzera ha registrato più di 100'000 fulmini nel nord ella Svizzera e nel sud della Germania. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 km/h.

Ein grosser #Gewitterkomplex (mesoskaliges konvektives System) hat sich am Donnerstagabend über der Nordschweiz/Süddeutschland gebildet. Er brachte #Sturmböen über 100 km/h und auf seiner Zugbahn über 100.000 #Blitze. Die Temperatur der Wolkenobergrenze lag zeitweise bei -73 °C. pic.twitter.com/AU5K2OySgg — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 24, 2023

falu, ats