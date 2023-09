I problemi hanno avuto un forte impatto sull'intero gruppo. Keystone

Volkswagen afferma di aver risolto i problemi di malfunzionamento informatico che da ieri avevano paralizzato la produzione in diversi suoi stabilimenti.

Un portavoce della casa automobilistica tedesca ha dichiarato stamattina all'agenzia Dpa che la produzione sta riprendendo.

«I problemi all'infrastruttura IT della rete Volkswagen sono stati risolti nel corso della notte» e questa sta «funzionando di nuovo in modo stabile», ha dichiarato. «La rete di produzione globale si sta riavviando e si prevede che la produzione proceda secondo i piani». Tuttavia, i singoli sistemi potrebbero essere ancora interessati da «una fase di transizione», ha aggiunto il portavoce rivelando che al momento non vi sono indicazioni che l'interruzione sia stata causata da fattori esterni.

Il black out informatico aveva paralizzato la rete centrale del gruppo Volkswagen, ricorda l'agenzia tedesca. La produzione si è fermata in diversi stabilimenti, tra cui Wolfsburg, Zwickau, Emden e Osnabrück e sono stati colpiti anche gli impianti di componenti di Braunschweig, Salzgitter e Kassel. Pure la controllata Audi ha segnalato problemi.

Sono stati coinvolti anche i concessionari di auto e lo stabilimento statunitense di Chattanooga, ha riferito il quotidiano tedesco Handelsblatt». Un fornitore di servizi informatici responsabile di reti aziendali ha confermato che si è trattato di un'interruzione a livello mondiale. A Wolfsburg è stato istituito un team di crisi che ha lavorato tutta la notte per risolvere il problema, riferisce la Dpa.

SDA