Täschhorn e Dom, due vette vicine: sulle loro pendici ha perso la vita il 30enne. Keystone

Un alpinista di 30 anni è morto venerdì 11 agosto sul Täschhorn, nell'Alto Vallese.

Il malcapitato, un austriaco domiciliato in Svizzera, ha perso l'equilibrio mentre tornava a valle ed è precipitato per circa 200 metri, indica oggi, lunedì, la polizia vallesana in una nota.

L'uomo faceva parte di un gruppo di tre alpinisti impegnati nella scalata del Täschhorn (4491 metri) e del Dom (4545 metri). Raggiunta la vetta della prima montagna il 30enne ha deciso di interrompere il tour e di tornare a valle.

Qualche ora dopo, non avendo sue notizie, gli altri due alpinisti hanno lanciato l'allarme: i soccorsi hanno localizzato il corpo senza vita a una quota di circa 3700 metri.

hkl, ats