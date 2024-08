Un uomo è deceduto cadendo per una settantina di metri sulla cresta dell'Hölingrat.

Due alpinisti sono precipitati mentre scendevano dal Cervino, uno dei quali ha riportato ferite mortali. (foto d'archivio) sda

SDA

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo precipitato ieri, giovedì, dalla cresta dell'Hölingrat, quando si trovava a circa 4100 metri di altitudine. Allertata da terzi che hanno assistito alla caduta, l'organizzazione di soccorso del Canton Vallese ha potuto solamente constatare il decesso dell'alpinista.

Il suo accompagnatore, invece, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Visp (VS), come indica oggi la polizia cantonale.

L'identificazione formale della vittima è tuttora in corso.

mh, ats