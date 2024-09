La polizia vallesana è intervenuta in seguito ad un violento alterco in un ristorante di Conthey dove un dipendente ha accoltellato un collega. (immagine d'illustrazione) Keystone

Due persone sono rimaste ferite oggi nel corso di un violento alterco in un ristorante di Conthey (VS). Per ragioni che l'inchiesta dovrà determinare, un dipendente del ristorante ha sferrato varie coltellate a uno dei suoi colleghi.

SDA

Entrambi feriti, vittima e presunto autore sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale, ha indicato la polizia vallesana in una nota.

Rapidamente giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno interpellato e identificato l'autore dei fatti: si tratta di un 40enne tunisino. La vittima è un portoghese di 32 anni. La procura ha aperto un'inchiesta.

ro, ats