Un cadavere non ancora identificato è stato recuperato questa mattina sul Piccolo Cervino, in Vallese, da un elicottero. Secondo la polizia non si tratterebbe del miliardario tedesco Karl-Erivan Haub.

Un portavoce della polizia cantonale ha confermato a Keystone-ATS informazioni in proposito pubblicate dal «Blick». L'identificazione del corpo è in corso. Informazioni sul sesso o la nazionalità della vittima non vengono ancora fornite.

«Con tutta probabilità» non si tratta del miliardario tedesco Karl-Erivan Haub, ma di un'altra persona, ha precisato in serata a Keystone-ATS il portavoce di polizia.

Il miliardario tedesco disperso dal 2018

Dell'ex CEO del gruppo tedesco Tengelmann non si hanno più notizie dal 7 aprile 2018: il 58enne stava praticando sci escursionismo nella regione. Era solo e i famigliari ritengono abbia avuto un incidente proprio sul Piccolo Cervino, uno sperone di roccia di 3883 metri situato tra il Cervino e il Breithorn, due quattromila.

Il portavoce non ha voluto specificare se il corpo si trovasse sulla montagna da tempo oppure no. «Nella zona ci sono diverse segnalazioni di scomparse», ha detto. La lista comincia nel 1925.

Nell'ottobre 2020, la famiglia ha chiesto che Karl-Erivan Haub fosse dichiarato morto. Un tribunale di Colonia ha accolto la richiesta di dichiarazione di morte nel maggio 2021, anche se da più parti, in base ad articoli di stampa, sono stati espressi dubbi sulla morte di quello che era considerato un esperto sciatore.

