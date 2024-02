Cade un elicottero in Vallese (immagine illustrativa d'archivio). Keystone

Un elicottero è precipitato stamattina attorno alle 8.30 nella regione di Niouc, nella Val d'Anniviers, in Vallese. Il pilota, solo a bordo, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Il mezzo era utilizzato per lavori su una condotta forzata quando, per una ragione che l'inchiesta dovrà stabilire, ha urtato un cavo elettrico e si è schiantato al suolo, ha indicato la polizia cantonale in una nota.

Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto una procedura per determinare le cause dell'incidente.

Parallelamente e in stretto coordinamento, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), organo competente in materia di incidenti aerei, ha aperto un fascicolo in collaborazione con la polizia vallesana.

Contattate, le compagnie di soccorso Air-Glaciers, Air Zermatt e Rega hanno dichiarato che non si tratta di uno dei loro apparecchi. Secondo informazioni raccolte da Keystone-ATS, l'elicottero apparterrebbe a una società con sede a Sion, specializzata nel «lavoro aereo in ambiente alpino».

L'azienda in questione non ha voluto commentare.

