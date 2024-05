I Dents du Midi, dove si è verificato l'incidente. Keystone

La caduta in un canalone sulle pendici dei Dents du Midi, in Vallese, è stata fatale ieri a uno sciatore: l'uomo è morto sul luogo dell'incidente. La sua identità è ancora in fase di accertamento, indica oggi la polizia cantonale vallesana.

SDA

Ad allertare i soccorsi è stata una persona che da lontano ha assistito verso mezzogiorno alla caduta del malcapitato.

Le squadre intervenute hanno trovato il corpo senza vita a un'altitudine di 2350 metri. Sull'accaduto è stata come di consueto avviata un'indagine.

