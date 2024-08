Solo gli escursionisti potranno raggiungere la cima del passo dal versante svizzero. Keystone

La strada del passo del Gran San Bernardo sarà chiusa dalle 7.00 di lunedì fino alle 17.00 di mercoledì 4 settembre per consentire il ripristino della pavimentazione sul versante svizzero. Lo si apprende dal sito internet dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

SDA

In particolare la carreggiata sarà interdetta al traffico motorizzato nei due sensi in territorio elvetico tra Bourg-St-Bernard (VS) e il culmine passo. Sono invece consentite le escursioni a piedi.

Dal canto suo l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (Anas) precisa che sul versante italiano la statale 27 resterà regolarmente percorribile fino al confine di Stato durante l'intera durata degli interventi.

pv