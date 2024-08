Un elicottero di Air Zermatt durante un'esercitazione di ricerca e salvataggio (archivio) Keystone

Due alpinisti svizzeri di 55 e 54 anni sono morti ieri sul Lagginhorn, nell'Alto Vallese, dopo essere precipitati per una cinquantina di metri, ha annunciato oggi la polizia cantonale vallesana.

I due erano partiti la mattina presto dalla capanna Weismiess, sopra Saas-Grund, con l'obiettivo di scalare il Lagginhorn dalla cresta sud. Non essendo tornati al punto di partenza come previsto, è stata allertata la centrale operativa della polizia cantonale. Durante un volo di ricognizione, un equipaggio di Air Zermatt è riuscito a localizzare i corpi senza vita sul versante sudovest del Lagginhorn.

La procura ha avviato un'indagine in collaborazione con la polizia cantonale per determinare le cause della caduta mortale.

