L'ultimo giovane evaso il primo weekend di febbraio dal centro educativo chiuso di Pramont a Granges (VS) è stato fermato, ha indicato oggi la polizia cantonale vallesana. In totale, dieci giovani si erano dati alla fuga.

Il carcere minorile, una struttura educativa chiusa, di Pramont a Granges. sda

SDA

L'ultimo fuggitivo è stato scovato ieri sera in Francia, non lontano dal confine con la Svizzera, ha precisato la polizia in un comunicato. Il fermo è stato reso possibile grazie a ricerche condotte in collaborazione con le autorità francesi e quelle di altri cantoni, così come al lavoro di Ministero pubblico e Tribunale dei minori.

Dieci giovani far i 17 e i 24 anni erano evasi dal centro, aggredendo e rinchiudendo un guardiano, che era rimasto leggermente ferito. Erano in seguito fuggiti a bordo di un veicolo rubato nella zona.

vf, ats