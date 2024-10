Un operaio ha perso la vita in un incidente ferroviario (immagine illustrativa). Keystone

Un operaio di origine italiane è morto dopo essere stato investito da un treno mentre lavorava sui binari a Münster, in Vallese.

SDA

Un operaio di origini italiane è stato investito da un treno oggi mentre lavorava sulla linea ferroviaria a Münster, nel Vallese. Il 49enne è morto sul luogo dell'incidente.

Stando a una nota odierna della polizia cantonale, il sinistro si è verificato poco dopo le 8 del mattino. L'uomo era impegnato nei preparativi degli imminenti lavori di rinnovo dei binari della Matterhorn Gotthard Bahn a Münster, precisa la nota.

Per motivi ancora non chiariti, è stato investito da un treno che circolava in direzione di Obergoms (VS).

Nonostante l'intervento dei soccorsi il 49enne è deceduto sul posto. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente.

nide, ats