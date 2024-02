La galleria di Riddes, chiusa dopo il crollo Keystone

I lavori di riparazione della galleria sulla strada cantonale tra Riddes e La Tzoumaz, in Vallese, inizieranno nei prossimi giorni. La struttura, la cui volta è crollata all'inizio del mese, dovrebbe essere percorribile entro la fine di giugno.

I lavori saranno eseguiti in due fasi distinte, ha dichiarato oggi il cantone in una conferenza stampa a Riddes (VS). Inizialmente, si prevede di riempire i vuoti rimanenti nell'area della frana per stabilizzarla. «In una seconda fase, la parte di galleria crollata sarà ricostruita scavando nella zona consolidata».

Il tunnel interessato, noto come tunnel Becque, è il primo della strada tra Riddes e La Tzoumaz. Una parte della sua volta è crollata il 3 febbraio, quando una sezione della falesia si è separata dal resto della roccia. Più di cento metri cubi di materiale si sono riversati nel tunnel, che era stato scavato nella roccia nel 1963.

La galleria, situata a 670 metri di altitudine, consente di accedere alla località turistica di La Tzoumaz passando per Riddes. Dopo il crollo e la chiusura, l'accesso stradale al piccolo villaggio è stato possibile grazie a un percorso alternativo sul quale non è permesso però circolare con mezzi pesanti.

zd, ats