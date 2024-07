Un elicottero di Air Zermatt utilizzato per soccorrere di due alpinisti. Keystone

Ennesima tragedia della montagna: una coppia di alpinisti è precipitata ieri mentre saliva verso la punta Zumstein a Zermatt (VS). Uno dei due è deceduto, mentre il compagno di cordata di 30 anni si è procurato gravi ferite.

SDA

L'identificazione formale delle vittima è tutt'ora in corso, spiega una nota odierna della polizia vallesana. L'allarme è stato dato la mattina verso le 8:30 da una terza persona che ha assistito al dramma.

I due alpinisti sono caduti per 300 metri mentre stavano salendo verso la Punta Zumstein, vetta posta a 4500 metri di quota. Giunti sul posto con un elicottero, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno degli scalatori, mentre il compagno ferito è stato trasportato all'Inselspital di Berna.

bu, ats