La zona in cui è avvenuto l'incidente Keystone

Un uomo di 52 anni è morto ieri pomeriggio, domenica, in un incidente avvenuto in territorio di La Fouly, nella Val Ferret, in Vallese, mentre pilotava un parapendio biposto.

La persona che lo accompagnava se l'è invece cavata con ferite leggere.

Per ragioni ancora da appurare, i due hanno perso il controllo del parapendio sopra «Les Granges», nei pressi di La Fouly, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana. I due uomini sono precipitati per una cinquantina di metri finendo in un prato.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 52enne. Il passeggero di 49 anni è stato invece trasportato in elicottero all'ospedale di Sion. I due uomini – domiciliati in Francia – erano decollati da Chamonix.

mp, ats