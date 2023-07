Intere colonie di api a rischio in alcune regioni del Vallese a causa di una malattia batterica. Keystone

In Vallese, la peste delle api, una malattia batterica innocua per l'uomo ma che distruggere intere arnie, è in aumento. La regione di Nendaz è particolarmente colpita da due forme di peste.

«Dall'inizio della primavera del 2023 sono stati scoperti nel cantone più di dieci focolai di peste europea e quattro focolai di peste americana», si legge in una nota odierna del governo vallesano. Lo spostamento delle arnie è temporaneamente vietato in un raggio di uno o due chilometri intorno ai vari focolai.

Sono in corso ispezioni su un migliaio di arnie situate nei comuni di Nendaz, Evolène, Vérossaz ed Evionnaz. Si tratta di un'operazione su larga scala condotta dall'ispettore apiario cantonale.

Più di dieci ispettori regionali, alcuni dei quali sono arrivati come rinforzo dal gruppo di intervento cantonale, hanno lavorato sul campo nelle ultime due settimane. «Al momento non si può escludere che le indagini possano rivelare altri casi in altri comuni», osserva il Cantone.

cp, ats