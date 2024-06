Le acque del Rodano si sono innalzate rapidamente a causa delle forti precipitazioni (foto d'archivio) Keystone

A seguito dei forti temporali dal pomeriggio di ieri il Rodano ha rotto gli argini in diverse località del Vallese. Inondazioni si sono verificate anche agli affluenti. Sono state effettuate evacuazioni.

SDA

Il livello massimo della piena del Rodano è stato raggiunto nell'Alto Vallese domenica sera, ha comunicato lo Stato maggiore di condotta, e si prevede che raggiungerà il Basso Vallese nella mattinata.

Si sono verificate inondazioni tra Raron e Gampel e tra Chippis e Sierre. Le persone hanno dovuto lasciare le proprie case a Goms, Täsch, Siders/Chippis e Sion. Secondo le autorità, diverse centinaia di persone sono state portate in salvo.

Il maltempo ha causato disagi anche al traffico ferroviario: sulla linea Losanna-Briga (VS) è stato interrotto questa mattina presto tra Riddes e Ardon (VS), secondo quanto riportato dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) su X.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha annunciato sul suo sito web la chiusura della strada di accesso tra Täsch (VS) e Zermatt (VS). Anche il collegamento ferroviario tra Visp (VS) e Andermatt (UR) è interrotto, secondo la Matterhorn Gotthard Bahn.

ats