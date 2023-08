La vetta dello Zinalrothorn, montagna su cui ieri ha perso la vita l'alpinista. Keystone

Un alpinista è morto ieri sullo Zinalrothorn, sopra Zermatt, in Vallese. L'uomo, che verso le 11.00 stava scendendo verso il Kanzelgrat in cordata con un compagno, a circa 3.700 metri di quota è scivolato ed è caduto all'incirca per 200 metri lungo la parete rocciosa.

Giunti sul posto, i servizi di emergenza non hanno potuto che constatare il decesso, indica la polizia cantonale vallesana in una nota odierna. È in corso l'identificazione formale della vittima.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto, oltre ai soccorsi e a un medico, anche un elicottero di Air zermatt. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.

pv, ats