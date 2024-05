Pernottare una notte nella casa volante di «Up» Airbnb introduce nuove esperienze di pernottamento. Queste includono una replica dettagliata della casa volante del film d'animazione «Up». Per sollevare l'alloggio in aria viene utilizzata persino una gru. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar La struttura dovrebbe essere prenotabile entro la metà di settembre. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar Chi può passare la notte lì è deciso a caso. Gli ospiti che desiderano soggiornare nella casa di «Up» possono inviare una richiesta di prenotazione tramite l'app entro il 13 maggio. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar Airbnb ha ricreato la casa di Carl ed Ellie in onore del 15mo compleanno del film. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar La casa è stata costruita in gran parte a mano utilizzando gli schizzi originali dello studio di animazione Pixar. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar L'esperienza nella casa di «Up» è gratuita. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar Potreste passare la notte qui se foste uno dei fortunati prescelti. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar Pernottare una notte nella casa volante di «Up» Airbnb introduce nuove esperienze di pernottamento. Queste includono una replica dettagliata della casa volante del film d'animazione «Up». Per sollevare l'alloggio in aria viene utilizzata persino una gru. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar La struttura dovrebbe essere prenotabile entro la metà di settembre. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar Chi può passare la notte lì è deciso a caso. Gli ospiti che desiderano soggiornare nella casa di «Up» possono inviare una richiesta di prenotazione tramite l'app entro il 13 maggio. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar Airbnb ha ricreato la casa di Carl ed Ellie in onore del 15mo compleanno del film. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar La casa è stata costruita in gran parte a mano utilizzando gli schizzi originali dello studio di animazione Pixar. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar L'esperienza nella casa di «Up» è gratuita. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar Potreste passare la notte qui se foste uno dei fortunati prescelti. Immagine: Airbnb / Disney / Pixar

Airbnb sta letteralmente portando l'esperienza di alloggio a un livello... più alto. Ora ha infatti deciso di offrire la possibilità di passare una notte in una casa volante. Ma non è la sola offerta originale che propone.

Airbnb ha deciso di offrire nuove esperienze ai propri utenti. Nella sezione «Icons», propone degli alloggi originali che promettono di trascorrere una notte indimenticabile.

Uno di questi è una replica dettagliata della casa del film d'animazione «Up».

Come nella pellicola, l'abitazione «vola»: per poterlo fare, nella realtà, viene sollevata in aria con l'aiuto di una gru.

La casa si trova nello Stato americano del New Mexico. Mostra di più

Brian Chesky, capo di Airbnb, vuole indirizzare la piattaforma che offre alloggi verso possibilità di fare esperienze straordinarie, facendo così ancora di più in concorrenza con il settore alberghiero.

Nella nuova sezione «Icons» dell'app, infatti, è possibile, per esempio, prenotare un pernottamento nel Museo Ferrari o nella casa volante del film d'animazione «Up», che è stata interamente e perfettamente ricreata, con anche gli oltre 8.000 palloncini sopra il tetto.

Le «Icons» hanno lo scopo di guidare gli ospiti in mondi che in precedenza esistevano solo nella loro immaginazione, come ha dichiarato Chesky. «Mentre le nostre vite diventano sempre più digitali, vogliamo riportare la magia nel mondo reale. Stiamo creando le esperienze più straordinarie del mondo», ha aggiunto il cofondatore di Airbnb.

Gli ospiti sono selezionati a caso

La cosa più bella è che tali esperienze super originali sono gratuite o costano meno di 100 dollari a notte. Ma solo un numero relativamente ristretto di persone potrà goderne: quest'anno Airbnb dovrebbe infatti regalare circa 4.000 biglietti «d'oro», proprio come quelli del film «Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato».

Ma come funzionano? Tra coloro che entro il 13 maggio si dicono interessati a trascorrere una notte in uno degli undici alloggi «Icons», sarà selezionato a caso un gruppo ristretto di persone. Airbnb deciderà poi chi si aggiudicherà la possibilità. I candidati devono solo indicare il motivo per cui vorrebbero fare loro l'esperienza.

Una gru solleva la casa in aria

Airbnb ha scavato a fondo nelle proprie tasche per poter offrire le prime «Icons». Ha così ricreato, come accennato prima, una replica esatta della casa del film d'animazione «Up», fedele nei dettagli anche degli interni, che sono stati in gran parte creati a mano utilizzando gli schizzi originali dello studio «Pixar».

Ma dato che nemmeno migliaia di palloncini sarebbero in grado di sollevare in aria una casa di 18 tonnellate, è stata acquistata una gru normalmente utilizzata per montare le turbine eoliche. L'abitazione volerà però solo quando non ci saranno ospiti al suo interno.

Airbnb ha addirittura costruito due case identiche: una si trova nello Stato americano del New Mexico, che sarà quella prenotabile, e l'altra per la presentazione a Los Angeles.

Chesky ha spiegato infine che l'impulso di offrire queste nuove insolite esperienze è venuto dall'edificio di Malibu che ha comprato per trasformarlo nella casa di Barbie e prenotabile dal 2019. «Essa ha generato un sacco più interesse».

E questo è un segnale da non sottovalutare per un imprenditore.

Un luogo di soggiorno speciale: Airbnb ha ricreato la casa volante del film d'animazione «Up». Immagine: dpa

