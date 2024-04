Sabato a Liestal verrà messa all'asta questa Lamborghini Gallardo 140. Direzione della sicurezza di Basilea Campagna

Le aste pubbliche in Svizzera sono numerose. Ma per la prima volta verrà messa in vendita con questa modalità un'auto di lusso. Succederà sabato a Liestal, nel semicantone di Basilea Campagna. Chi vuole accaparrarsela dovrà decisamente portare con sé molti contanti.

Il servizio di liquidazione della Direzione della sicurezza di Basilea Campagna metterà all'asta sabato 27 aprile tutta una serie di veicoli, tra cui diverse auto e moto di lusso. Lo riferisce «20 Minuten».

Di conseguenza, sarà venduto con questa modalità anche un veicolo molto speciale, che dovrebbe far drizzare le antenne soprattutto agli appassionati di auto sportive. Perché in palio c'è anche una Lamborghini Gallardo 140.

Gli interessati devono però esserne consapevoli di un paio di cose molto importanti: non sarà possibile effettuare un test drive, nemmeno con gli altri veicoli e inoltre, gli acquisti andranno pagati in contanti e portati via immediatamente.

«Non ci è mai capitato prima»

Non è chiaro come i veicoli siano finiti nelle mani della polizia. Ma solitamente, nelle aste pubbliche organizzate dai Cantoni, i mezzi messi in vendita provengono da confische nell'ambito di reati stradali, procedure fallimentari o indagini penali.

Nel caso della Lamborghini, è stata sequestrata dalla Polizia del Canton Argovia. «Non abbiamo mai avuto un'asta in cui venisse messo all'incanto un oggetto di lusso come questo», ha dichiarato a «20 Minuten» Bernardino Barbati, responsabile dell'Ufficio oggetti smarriti della Direzione della sicurezza.

«Occasioni» per tutti

«Vogliamo dare a tutti la possibilità di fare un affare», aggiunge Barbati. Anche l'offerta minima sarà quindi significativamente inferiore al valore di mercato.

L'asta si svolgerà nei locali dell'Ufficio cantonale degli oggetti smarriti in Oristalstrasse, alle porte di Liestal. Secondo la Direzione della sicurezza di Basilea Campagna, sarà possibile visionare il veicolo a partire dalle nove, mentre l'asta inizierà un'ora dopo.

Biciclette a partire da 5 franchi

Saranno messe all'asta anche altre due auto di lusso. Oltre alla Lamborghini, gli interessati potranno fare offerte per due modelli BMW X4 e X6. Inoltre, si potranno mettere le mani anche su quattro moto e 145 biciclette.

Chi vuole fare un'offerta in un'asta pubblica come quella di Liestal, ma ritiene troppo elevato il prezzo previsto per la Lamborghini, può tirare un sospiro di sollievo: l'offerta minima per le biciclette è di soli cinque franchi.

Una cifra che certamente non sarà sufficiente per l'auto di lusso, ma Barbati sottolinea: «Se, ad esempio, la Lamborghini viene venduta per più di 100.000 franchi, il saldo deve essere versato tramite un istituto finanziario come la posta o una banca».