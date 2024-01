Circa 350 manifestanti hanno marciato verso il WEF. Keystone

Non risparmiano dalle critiche né gli ospiti celebri né le autorità: sono i circa 350 manifestanti riunitisi stamane alla stazione ferroviaria di Küblis (GR) per raggiungere a piedi il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) e lottare per la giustizia climatica.

«Capitalismo vai a farti fottere», «divora il ricco» e «fategliela pagare»: sono solo alcuni degli slogan (tradotti in italiano) visibili sui numerosi striscioni dei manifestanti, giunti nella località grigionese da altre parti della Svizzera, dalla Germania e dall'Austria. Non hanno funto da deterrente le temperature ostili, attorno ai 9 gradi sotto lo zero, che non hanno impedito ai partecipanti di marciare verso il WEF per protestare a favore del clima e della giustizia sociale.

Le persone che hanno preso parte allo «Strike-WEF» hanno avuto riserve anche sul percorso che li ha condotti verso il forum economico: «Non ci è stato permesso di camminare sulla strada cantonale», ha dichiarato un'organizzatrice a Keystone-ATS. Stando a loro, questa restrizione li renderebbe meno visibili e limiterebbe ulteriormente l'efficacia della loro azione. Domani dovranno prendere il treno per l'ultimo tratto fino a Postplatz, dato che non sarà loro permesso di marciare attraverso Davos.

Non gradito il motto del WEF di quest'anno

La lotta contro il capitalismo, i sistemi economici dannosi per il clima e l'abuso di potere rimangono tuttavia il fulcro delle rivendicazioni. Il motto del WEF di quest'anno «Ricostruire la fiducia» non è stato gradito: «Abbiamo zero fiducia nei potenti 'lassù'», ha detto l'organizzatrice, che ha sottolineato come negli ultimi anni non si sia verificato alcun miglioramento per quanto riguarda le questioni climatiche e la giustizia sociale.

Un manifestante di Ardez (GR) ha paragonato il WEF al cartello edilizio dei Grigioni. Si trattava fondamentalmente degli stessi accordi, semplicemente su larga scala, ha detto il pensionato a Keystone-ATS. L'unica cosa che è migliorata rispetto a 20 anni fa è la riduzione della violenza della polizia nei confronti dei manifestanti.

mafr, ats