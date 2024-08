La compagnia aerea ungherese Wizz Air pubblicizza un'interessante tariffa flat per i «frequent flyer», ma è soggetta a enormi restrizioni. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha deciso di lanciare sul mercato una super offerta: una tariffa forfettaria di volo per tutte le sue rotte internazionali. Tuttavia questa possibilità, apparentemente vantaggiosa, presenta alcuni inconvenienti.

Hai fretta? blue News riassume per te La compagnia aerea low-cost Wizz Air ha lanciato sul mercato una sorta di abbonamento annuale a meno di 600 franchi.

L'offerta promette un numero illimitato di voli internazionali: dalla Svizzera sono servite per esempio molte destinazioni nei Balcani e nell'Europa dell'Est.

Le clausole scritte in piccolo contengono però una serie di restrizioni che rendono l'offerta molto più costosa del previsto. Mostra di più

Un abbonamento annuale forfettario «All You Can Fly» per 500 euro, cioè meno di 500 franchi, per volare quando si vuole? È la super offerta lanciata sul mercato da Wizz Air.

La compagnia aerea low-cost ungherese vola da Ginevra e Basilea verso destinazioni nei Balcani e nell'Europa orientale.

Le destinazioni in Albania, Macedonia settentrionale e Serbia dovrebbero essere particolarmente interessanti per i numerosi svizzeri con origini kosovare o albanesi. Ci sono anche voli da Milano e Memmingen in Baviera per Pristina in Kosovo.

Trabocchetti nelle scritte in piccolo

L'«abbonamento voli illimitati» («All You Can Fly») è valido per dodici mesi e sembra essere particolarmente interessante per i frequent flyer, ossia per tutti coloro che volano spesso. Ma ne vale davvero la pena?

Le clausole scritte in piccolo nascondono in realtà diverse insidie. Ad esempio, i voli con tariffa flat possono essere prenotati solo 72 ore prima della partenza. In sostanza Wizz Air assegna i posti rimasti liberi agli abbonati e solo se effettivamente ce ne sono.

La compagnia aerea addebita inoltre un costo aggiuntivo di 10 euro per ogni prenotazione con la tariffa flat. I clienti devono anche pagare (molto) di più per i posti preferiti e per il bagaglio: la tariffa flat include solo un bagaglio personale (40x30x20 cm).

I clienti possono volare fuori dal programma

Particolarmente importante da sapere è che non è possibile modificare o cancellare i voli a tariffa fissa. E chi non prende il volo prenotato per tre volte può essere escluso dal programma senza diritto al rimborso. Wizz Air si riserva addirittura il diritto di imporre una penale contrattuale.

Tra l'altro, il prezzo di lancio di 499 euro era valido solo fino a venerdì. Dal 16 agosto la tariffa flat costa infatti 599 euro (circa 570 franchi). Con le numerose condizioni speciali riportate in piccolo, l'offerta è forse meno vantaggiosa del previsto.