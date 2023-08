Un elefante addomesticato utilizzato in India. Keystone

Gli elefanti asiatici sono minacciati a livello globale, ma soprattutto nel Sud-est asiatico e in Cina, con una popolazione ridotta a solo 8.000-11.000 esemplari distribuiti in otto Paesi dell'area.

Si tratta di Cambogia, Cina meridionale, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Thailandia e Vietnam.

Lo afferma il Wwf in occasione della Giornata mondiale dell'elefante, spiegando che la perdita e la frammentazione dell'habitat, il conflitto con la specie umana, il bracconaggio e l'isolamento delle piccole popolazioni hanno provocato un forte declino in tutta la regione.

Per fermare questa allarmante perdita e creare una coesistenza sostenibile con l'uomo, il Wwf lancia l'Alleanza per gli elefanti asiatici (Asian Elephant Alliance, Aea) per garantire un futuro a questa specie e per ridurre perdita e frammentazione degli habitat dove persone ed elefanti possano vivere fianco a fianco in modo sostenibile.

Collaborazione per risolvere il problema

La ong intende collaborare con i principali attori che possono influenzare positivamente il futuro dei pachidermi nel Sud-est asiatico e in Cina.

«Dobbiamo riconoscere che le sfide per la conservazione degli elefanti nella nostra regione non possono essere risolte lavorando autonomamente» ha spiegato Natalie Phaholyothin, Ceo del Wwf Thailandia.

Il World Elephant Day è stato co-fondato il 12 agosto 2012 dalla canadese Patricia Sims e dalla Elephant Reintroduction Foundation of Thailand, un'iniziativa di Sua Maestà la Regina Sirikit della Tailandia per la conservazione degli elefanti in tutto il mondo.

SDA