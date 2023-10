Gli iscritti a X segnalano di essere stati indirizzati a un sito web di terze parti dopo aver cliccato in un punto qualsiasi dell'annuncio, anche se si preme sulla foto profilo (foto d'archivio). Keystone

Sin dal suo arrivo in Twitter, Elon Musk ha cercato di creare strumenti che attirassero più inserzionisti sul social poi divenuto X. Negli ultimi giorni, come riporta Mashable, il sito di microblog ha cominciato a testare un nuovo formato di annunci, più invasivo e meno trasparente.

Diversi utenti hanno infatti notato, tra un post e l'altro, degli annunci che non possono essere segnalati, ripostati o salvati con il classico cuoricino. A scatenare la polemica anche l'impossibilità di cliccare il menu con le statistiche di visualizzazione del contenuto, il che rende meno chiaro la sua effettiva diffusione.

Mashable ha confermato questo formato pubblicitario con numerosi utenti su X, analizzando una varietà di annunci che usano il nuovo modello, che consiste semplicemente in un testo, un'immagine e solo una foto profilo, senza indicazione del nome utente.

«L'obiettivo è far sembrare l'annuncio un tweet pubblicato in modo organico. Il tipo di contenuto promosso è spesso di bassa qualità e contiene spam. Una tipologia di pubblicità ingannevole di cui internet è piena» scrive Mashable.

Gli iscritti a X segnalano di essere stati indirizzati a un sito web di terze parti dopo aver cliccato in un punto qualsiasi dell'annuncio, anche se si preme sulla foto profilo. Non c'è alcun post da aprire né un contenuto aggiuntivo, si tratta solo di un collegamento esterno. Finora, inserzioni del genere sembrano essere appannaggio delle app mobili di X. Non è chiaro se gli annunci vengano pubblicati anche sulla versione web della piattaforma.

SDA