Circa una dozzina di pecore sono rimaste vittima dell'attacco di un animale – forse un cane – mentre pascolavano in un'area collinare denominata Blasenberg, fra la città di Zugo e il Zugerberg, montagna di circa mille metri d'altezza che sovrasta la zona.

Stando a quando indicato nel pomeriggio dalla polizia cantonale, l'allarme è stato lanciato poco dopo le 09.00. All'arrivo degli agenti sul posto le pecore vivevano ancora, ma erano gravemente ferite: dopo essere state esaminate da un veterinario, sono state abbattute da un guardiacaccia.

In base alle prime indagini gli inquirenti ipotizzano che le pecore siano state attaccate da un cane. Sono state rilevate anche tracce di DNA, che ora vengono analizzate in dettaglio in laboratorio.

