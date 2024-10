Il veicolo su cui viaggiava il 21enne è stato distrutto dalla collisione con un albero. Keystone

Incidente fatale per un automobilista 21enne a Winkel, nel canton Zurigo, durante la notte. Il conducente è uscito dalla carreggiata mentre si dirigeva da Kloten a Bülach per motivi non ancora noti e si è schiantato frontalmente contro un albero.

SDA

Come si legge in una nota odierna della polizia cantonale zurighese, il veicolo è stato ridotto a pezzi dall'impatto. Secondo gli inquirenti il conducente, di nazionalità svizzera, è morto sul luogo dell'incidente, che si è verificato poco prima della 1:30. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli, né altre persone.

La strada su cui si è verificato l'episodio è rimasta chiusa per diverse ore e gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.

ats