Un uomo di 50 anni ha ucciso a coltellate un 46enne questo pomeriggio a Maur, comune zurighese di 10mila abitanti che si affaccia sul lago di Greifen. Secondo le informazione della polizia, i due sono fratelli.

Stando a una nota della polizia cantonale zurighese, il 50enne ha chiamato le forze dell'ordine intorno alle 13:30 dichiarando che aveva appena ucciso un uomo. Gli agenti immediatamente intervenuti sul posto hanno incontrato il sospettato sul vialetto d'accesso della sua abitazione e all'interno dell'appartamento si sono imbattuti in un uomo con gravissime ferite da taglio.

È stata quindi chiamata un'ambulanza e un medico d'urgenza che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne. Per chiarire i retroscena del delitto sono in corso indagini coordinate dalla sezione del Ministero pubblico che si occupa di crimini violenti contro le persone, con la partecipazione degli esperti dell'Istituto forense di Zurigo (FOR).

