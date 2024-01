Immagine d'illustrazione Polizia cantonale zurigo

Una donna di 56 anni è stata trovata morta stamani in un appartamento a Wädenswil, nel Canton Zurigo. La polizia ha arrestato un sospetto.

Conoscenti della vittima hanno riferito in mattinata di essere preoccupati per la sorte della donna, che non si vedeva da tempo, si legge in una nota diramata questa sera dalla polizia cantonale zurighese.

Procedendo a un sopralluogo nel suo appartamento, le forze dell'ordine hanno scoperto il corpo senza vita, che presentava ferite. Un 25enne svizzero che si trovava nell'alloggio è stato arrestato.

Una portavoce della polizia ha indicato a Keystone-ATS che le due persone si conoscevano, ma non ha fornito altri dettagli. È stata aperta un'indagine penale.

ka, ats