L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 sulla linea 2, non lontano dallo stadio Letzigrund (immagine illustrativa). KEYSTONE

Una donna di 21 anni è rimasta gravemente ferita quando questa sera è stata urtata da un tram mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nel Kreis 4 di Zurigo. È stata portata in ospedale e, secondo la polizia della città sulla Limmat, è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 sulla linea 2, non lontano dallo stadio Letzigrund. La malcapitata ha attraversato la strada e poi i binari proprio mentre arrivava un tram che non è riuscito a evitarla, ha dichiarato la polizia municipale in un comunicato stampa.

hl, ats