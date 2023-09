Il luogo dell'incidente. Keystone

Un ragazzo di 13 anni che stava attraversando una strada in bicicletta è stato investito di un'auto ieri sera ad Adlikon, vicino a Regensdorf, a nord di Zurigo. Gravemente ferito, il giovane è stato ricoverato in ospedale in ambulanza.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19.30 su una strada secondaria nelle vicinanze di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti, indica oggi in una nota la polizia cantonale zurighese. Alla giuda dell'auto c'era un uomo di 46 anni. Le circostanze esatte dell'incidente sono oggetto di indagine.

pl, ats