Diverse decine di persone sono state sfollate a Elgg. Keystone

Diversi edifici sono stati interessati da un incendio questa notte nel centro di Elgg, nel canton Zurigo. Decine di persone sono state fatte sfollare, ha indicato la polizia.

Nessuno è rimasto ferito, ha detto un portavoce della polizia cantonale questa mattina a Keystone-ATS. L'evacuazione ha avuto luogo in particolare a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme. Alloggi temporanei sono stati organizzati.

«I danni materiali sono enormi», ha sottolineato il portavoce. Anche edifici non direttamente interessati dalle fiamme e veicoli posteggiati risultano danneggiati. L'incendio – le cui cause non sono ancora note – è ora sotto controllo.

L'allarme è stato lanciato verso mezzanotte e venti. All'arrivo dei pompieri le fiamme avevano già avvolto un'abitazione e si stavano propagando ad altri stabili.

sifr, ats