Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

È morta ieri sera la bambina di 6 anni, rimasta coinvolta in un incidente verificatosi in un garage di un condominio di Stallikon (ZH) venerdì. È deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, ha annunciato oggi la polizia cantonale zurighese.

SDA

Un conducente 49enne verso le 17:30 era entrato con l'auto nel garage condominiale per parcheggiare urtando la bambina. Dopo i primi soccorsi, la bimba era stata trasportata in ospedale con l'elicottero. La polizia cantonale di Zurigo e la procura stanno indagando sulle circostanze esatte dell'incidente.

hanke, ats