Un incidente avvenuto ieri sera a Elgg, nel canton Zurigo, è stato fatale per una 27enne.

Immagine d'illustrazione. KEYSTONE/KEYSTONE/Urs Flueeler

La vittima era la passeggera di una vettura guidata da un 26enne che, dopo essere stato portato in ospedale per le leggere ferite subite, è stato arrestato per reati di pirateria stradale.

Poco dopo le 22.30, l'uomo ha perso il controllo dell'auto prima di un passaggio a livello, uscendo di strada.

Il veicolo, indica in una nota la polizia zurighese, è precipitato per diversi metri in una scarpata adiacente alla linea ferroviaria, atterrando sul tetto.

La giovane è morta sul posto per le gravi lesioni riportate. Il servizio ferroviario sulla tratta Winterthur (ZH)-San Gallo è stato interrotto a più riprese per motivi di sicurezza.

bt, ats