Evacuato un centro commerciale nel canton Zurigo Keystone

Un centro commerciale di Wetzikon, nel canton Zurigo, è stato evacuato oggi pomeriggio perché diverse persone hanno avvertito un odore indefinibile e pungente che causava tosse e difficoltà respiratorie.

Secondo la polizia cantonale, non c'è stato nessun pericolo per la popolazione o l'ambiente.

L'allerta è scattata poco prima delle 15.45. Un grande dispositivo di servizi di soccorso e di emergenza è intervenuto: il centro è stato sgomberato e una decina di persone con problemi respiratori sono state visitate. Due di loro sono state portate in ospedale in via precauzionale.

La sostanza che ha causato l'odore e l'irritazione non è ancora stata chiaramente identificata. «Tuttavia, si può escludere che sia pericolosa», scrive la polizia in una nota.

mh, ats