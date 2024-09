Ecco i tre malviventi Polizia cantonale di Zurigo

Come preventivamente annunciato, la Polizia cantonale zurighese ha pubblicato le immagini non pixelate di tre presunti malviventi. Essi avrebbero ferito gravemente un uomo di 28 anni durante una lite a Dietlikon il lunedì di Pasqua.

SDA

Dopo che il 9 settembre l'appello ai testimoni non aveva prodotto alcuna informazione aggiuntiva sugli autori, la polizia ha deciso di pubblicare le immagini non pixelate dei sospetti, si legge in una nota odierna.

La notte di Pasquetta, il 1° aprile, lo ricordiamo, si era verificato un violento alterco in un parcheggio pubblico sotterraneo. Un gruppo di giovani, che probabilmente avevano frequentato in precedenza la discoteca «Face Club», aveva ferito gravemente un 28enne svizzero colpendolo con un calcio alla testa.

mp, ats