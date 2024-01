Un guanto di armatura del XIV secolo completamente conservato è venuto alla luce durante scavi effettuati a Kyburg, sede di un castello medievale nel canton Zurigo. Il servizio archeologico cantonale ha presentato oggi alla stampa la «sensazionale» scoperta.

Dopo 600 anni integro e ben conservato. sda

Finora solo cinque guanti di questo tipo sono stati trovati in Svizzera, ha dichiarato oggi in una conferenza a Dübendorf la responsabile degli scavi presso il servizio archeologico cantonale, Lorena Burkhardt. Nessuno di questi reperti è però così ben conservato e presenta così tanti dettagli come il guanto di Kyburg.

Sono state ritrovate tutte le parti in ferro di questo guanto e le singole dita sono addirittura completamente prive di corrosione e sembrano come nuove. «Questo ci permette di riconoscere molti dettagli del disegno e della decorazione». Inoltre, la maggior parte degli altri guanti d'arme conosciuti risale al più presto al XV secolo.

In una cantina medievale

Gli archeologi hanno scoperto il guanto destro completo e alcuni frammenti del suo omologo sinistro durante uno scavo per la costruzione di un seminterrato nel villaggio di Kyburg.

I reperti si trovavano in un'antica cantina medievale per la tessitura, distrutta da un incendio nel XIV secolo. Assieme a uno stampo di fusione, gli archeologi hanno scoperto, oltre al guanto, più di 50 oggetti metallici ben conservati, come martelli, chiavi e punte di proiettili.

Si tratta di un guanto fabbricato secondo standard elevati. Le parti erano originariamente rivettate su un guanto di pelle e anche le 25 singole piastre metalliche erano rivettate l'una all'altra. «Questo permetteva una grande mobilità», ha spiegato Burkhardt.

«Il lavoro è solo all'inizio»

«Il lavoro scientifico è solo all'inizio». Ancora non si sa ad esempio a chi appartenesse il prezioso guanto d'arme. Non è nemmeno chiaro perché siano stati trovati finora così pochi di questi oggetti: «Erano rari anche nel Medioevo o sono stati fusi?», si chiede l'archeologa.

Una copia del sensazionale ritrovamento sarà esposta nella mostra permanente del Castello di Kyburg a partire dalla fine di marzo. L'originale sarà esposto per tre settimane a settembre.

