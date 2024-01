Incendio sulla Langstrasse a Zurigo. In tre all'ospedale per sospetta intossicazione da fumo. (immagine d'illustrazione) Keystone

Tre persone sono state portate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo in seguito ad un incendio che questa mattina ha devastato un appartamento sulla Langstrasse a Zurigo. I pompieri hanno portato in salvo in tutto sette persone.

Le cause del rogo non sono ancora chiarite. Le foto pubblicate dai portali online mostrano le fiamme che fuoriescono da una finestra dell'appartamento.

Stando a una nota dei servizi di soccorso, cinque persone non sono riuscite a lasciare la stanza in fiamme e si sono fatte notare alle finestre delle camere adiacenti. Altre due persone si sono messe in salvo passando dal tetto su un balcone vicino.

I pompieri sono riusciti a portare in salvo tutte queste persone con l'autoscala e a spegnere le fiamme. A causa del denso fumo, l'appartamento non è più abitabile e i danni alla proprietà sono probabilmente ingenti, si legge nel comunicato stampa.

pl, ats