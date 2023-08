Centinaia di migliaia di partecipanti alla Street Parade di Zurigo Keystone

Centinaia di migliaia di persone stanno ballano e festeggiano questo pomeriggio in riva al lago di Zurigo in occasione della 30th Street Parade. La più grande festa techno del mondo finora si è svolta senza incidenti.

Giusto in tempo per l'inizio della Technoparade – la sfilata di carri con musica a tutto volume – alle 14.00 a Zurigo ha smesso di piovere ed è tornato il sole. Centinaia di migliaia di visitatori svizzeri e stranieri hanno ballato lungo il percorso di circa due chilometri che va da Utoquai, passando per Bellevue, Quaibrücke e Bürkliplatz fino alla diga del porto di Enge. Bassi rimbombanti, abiti a volte sgargianti o molto succinti e un'atmosfera esuberante hanno caratterizzato la festa.

L'evento, creato nel 1992 da giovani appassionati di techno, è diventato da tempo un festival popolare. Anche quest'anno erano rappresentate tutte le categorie di età, dai bambini agli anziani. Qualche ora prima dell'inizio della festa i partecipanti si sono riversati in città. I treni in arrivo alle stazioni ferroviarie di Zurigo erano in gran parte pieni e anche numerosi pullman hanno trasportato i festaioli nella città sulla Limmat.

Fino alle 17.00 non sono stati segnalati incidenti. La polizia era presente in forze. Il percorso della parata è stato chiuso al traffico e anche il trasporto pubblico nella città di Zurigo è stato fortemente limitato. L'evento termina ufficialmente a mezzanotte. In seguito, i festeggiamenti continueranno in decine di locali di Zurigo.

fc, ats