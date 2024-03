La polizia comunale di Zurigo e le forze di protezione e soccorso alla fermata Central nei pressi della stazione ferroviaria della città in seguito a un incidente che ha coinvolto un tram e un pedone. KEYSTONE

Un pedone è morto questa sera dopo essere stato investito da un tram a Zurigo nei pressi della stazione ferroviaria. In un altro incidente, che ha visto coinvolto sempre un tram, un ciclista ha riportato gravi ferite. Lo ha comunicato la polizia comunale zurighese.

L'incidente mortale ha coinvolto un pedone che, per ragioni ancora inspiegabili, è finito sotto un tram della linea 7 che viaggiava da Central verso Bahnhofplatz. Per estrarre la persona investita, che è deceduta sul posto per le gravi ferite riportate, è stato necessario sollevare il tram, precisa la nota. Indagini sono in corso per chiarire l'identità della vittima.

Circa tre quarti d'ora prima si è verificato un altro incidente: un tram Flexity della linea 4 si è scontrato con un ciclista di 27 anni nel Kreis 5 di Zurigo: il ragazzo è stato scaraventato a terra, riportando gravi ferite, indica la polizia comunale.

ats