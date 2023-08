Più di 8200 persone oggi a Zurigo alla traversata del lago. Keystone

Sono stati 8224 i nuotatori che oggi hanno partecipato alla traversata del lago di Zurigo. Le condizioni erano ideali, vista la canicola e l'acqua a 27 gradi.

La 33a edizione della «Seeüberquerung» si è svolta senza incidenti, hanno fatto sapere gli organizzatori. Circa 400 persone hanno garantito la sicurezza, con barche posizionate ogni 50-70 metri pronte a portare a riva chi ha dovuto rinunciare all'impresa.

I primi nuotatori sono partiti verso le 14.30, gli ultimi alle 18.00, per superare i 1500 metri che separano le rive del Mythenquai a quella di Tiefenbrunnen.

La traversata non ha un carattere competitivo e non è previsto il cronometraggio. Si può partecipare già a partire dai 12 anni, a condizione di nuotare assieme ad un accompagnatore o un'accompagnatrice. Sono stati 110 i nuotatori in erba che hanno affrontato la traversata.

pl, ats