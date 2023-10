Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Incidente chimico questa sera davanti a un edificio adibito a uffici a Zurigo nella zona industriale dell'Hardbrücke. Diverse persone con lievi sintomi di intossicazione sono state portate in ospedale per controlli. La situazione si è ora normalizzata.

In precedenza la polizia comunale aveva confermato una segnalazione dell'app di allarme Alertswiss, secondo cui nella zona erano state rilasciate sostanze tossiche.

La popolazione era stata invitata a non aprire le finestre e le porte, mentre due edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali erano stati evacuati. Complessivamente diverse centinaia di persone erano state sfollate.

Stando ai primi accertamenti, fumi tossici sono fuoriusciti da un barile davanti a uno degli edifici a causa di una reazione chimica tra due sostanze. I gas sono poi penetrati in un ufficio e in un edificio commerciale. Per il momento non è ancora stato precisato di quale tipo di gas si tratti.

Sul posto vi è stato un importante dispiegamento di forze di polizia, soccorritori e pompieri della città di Zurigo. Durante l'intervento si sono verificati disagi al traffico sia per le auto private che per i trasporti pubblici, ha precisato la polizia.

mh, ats