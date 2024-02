«Langstrasse senz'auto»: 60 metri della via zurighese della movida chiusa di giorno al traffico motorizzato. In un mese più di 17mila multe. Keystone

La chiusura della Langstrasse di Zurigo al traffico motorizzato nelle ore diurne non sembra interessare più di tanto. In un solo mese il rilevatore automatico della polizia cittadina ha emesso più di 17mila multe da 100 franchi.

Ciò corrisponde ad entrate di 1,7 milioni di franchi per le casse comunali, ha reso noto oggi il competente Dicastero della sicurezza.

Il progetto «Langstrasse senza auto» è stato lanciato alla fine di settembre 2023 e prevede il divieto di circolazione per i veicoli a motore dalle 5.30 alle 22.00 su un tratto di 60 metri. Di notte invece la strada della movida zurighese rimane aperta al traffico, peraltro rallentato nei fine settimana dalla presenza di numerosi passanti.

Nei primi mesi alcuni agenti erano sul posto per avvisare gli automobilisti del nuovo regime del traffico. Dall'8 gennaio si fa invece sul serio ed è entrata in funzione una telecamera che registra le contravvenzioni. Risultato: in un mese le multe sono esattamente 17'310.

pl, ats