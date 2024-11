La polizia municipale ha arrestato un sospetto poche ore dopo i fatti. Keystone

Un 45enne italiano ha ferito con un'arma da taglio un 41enne stamattina nel quartiere Kreis 3 di Zurigo. L'aggressore è fuggito, ma poche ore dopo è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

SDA

La vittima è stata portata in ospedale verso le 07.00, riferisce in una nota la polizia della città sulla Limmat. Lo svolgimento dei fatti e le circostanze che hanno portato all'episodio violento non sono al momento chiari.

La polizia municipale non precisa nel suo comunicato con quale arma sia stato effettuato l'attacco. Tuttavia, secondo il portale 20 Minuten, si tratterebbe di un'ascia.

bt, ats