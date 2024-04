14enne vittima di un giro di prostituzione di «sesso estremo» a Zurigo

Il tribunale distrettuale di Affoltern am Albis dove è stata giudicato il caso. Keystone/Archivbild

Un cliente voleva fare sesso violento ad Affoltern am Albis, ma la prostituta si è rivelata minorenne. L'uomo, così come il pappone con cui ha preso contatto, hanno dovuto risponderne in tribunale.

aru Alex Rudolf

Hai fretta? blue News riassume per te Hans K. ha avuto rapporti sessuali violenti per 800 franchi con la minorenne Melanie N. e ne ha poi risposto in tribunale.

La 14enne soffre di un disturbo post-traumatico.

Robert S. è un protettore e ha organizzato il contatto. Ha ricevuto metà dei soldi.

Il pappone, che lavorava con ragazze dai 14 ai 17 anni, è a piede libero in attesa di altri processi. Mostra di più

A metà aprile Hans K. (tutti i nomi sono stati cambiati) ha viaggiato dalla sua casa nel Canton Svitto ad Affoltern am Albis nel Canton Zurigo per incontrare la 18enne Melanie N. Ha conosciuto la giovane donna tramite un'applicazione di incontri.

Come lui, anche lei era disposta a fare sesso violento. Il 32enne avrebbe solo dovuto pagare 800 franchi affinché fosse disponibile per lui tutta la notte.

Quello che si è scoperto, però, è che Melanie N. non aveva 18 anni, ma solo 14. Ma Hans K. non lo sapeva, come non sapeva nemmeno che non stava chattando con l'adolescente, ma con un protettore. E quest'ultimo non aveva informato l'adolescente delle preferenze sessuali violente dell'uomo.

Come scrivo il quotidiano Tages-Anzeiger, questa storia non è così unica come può sembrare. Insieme a un conoscente, il pappone Robert S. gestiva un giro di «sugar daddy». Il 28enne sfruttava ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Per questo sono in corso diversi procedimenti penali nei cantoni di Zurigo e Sciaffusa.

I due si recano nella «stanza delle avventure»

Sulla base di una foto che Melanie N. ha ricevuto da Robert S. via Snapchat, ha riconosciuto Hans K. alla stazione di Affoltern am Albis. I due si sono recati a un bancomat per prelevare 1.000 franchi. La giovane, a quel punto, avrebbe detto al corteggiatore di avere solo 14 anni, ma lui ha negato di saperlo.

I due si sono quindi diretti verso l'ingresso posteriore di un edificio. Alla porta, Hans K. ha digitato un codice e aperto la porta della «fling room». «Sembrava una stanza da bordello, c'era una rastrelliera nera con dildo, fruste e costrizioni. C'erano anche delle catene appese al soffitto», ha raccontato la 14enne alla polizia. La stanza oggi non esisterebbe più.

Il 32enne avrebbe poi baciato la 14enne e l'avrebbe gettata sul letto. Ben presto ha iniziato a usare violenza: «L'imputato ha ignorato ogni preoccupazione solo per soddisfare i propri bisogni sessuali», ha dichiarato il pubblico ministero.

Soffocata più volte

Hans K. ha colpito la giovane donna con delle sberle sul viso, sulle natiche, sulle gambe e sul seno. «Ogni volta che mettevo la mano davanti al viso, mi diceva di toglierla, altrimenti mi avrebbe fatto ancora più male e mi avrebbe legato», ha riferito Melanie N.

Inoltre, Hans K. ha soffocato la giovane donna per un massimo di due minuti. La ragazza ha smesso di respirare diverse volte, ma non avrebbe mai perso i sensi.

«A un certo punto, quando stavo davvero piangendo, ho detto più volte che non volevo questo, che volevo andarmene». Ma a causa dell'accordo preso con il protettore di avere rapporti sessuali violenti, il cliente ha lasciato andare la giovane donna solo quando questa stava piangendo copiosamente.

L'adolescente soffre di disturbo da stress post-traumatico

Dopo circa 50 minuti, il cliente ha pagato gli 800 franchi e Melanie N. ha lasciato la «fling room». La giovane ha poi dovuto consegnare metà del denaro al pappone Robert S.

La 14enne ora soffre di un disturbo da stress post-traumatico e inizialmente non si era confidata con nessuno.

«Questo caso è un buon esempio di come i giovani di questa età non siano in grado di valutare cosa li aspetta, anche se si mettono volontariamente in queste situazioni», ha dichiarato l'avvocato della vittima in tribunale ad Affoltern am Albis.

Il pappone è rimasto in silenzio in aula e ha sempre fatto riferimento alla sua avvocata, che ha parlato di un caso di scambio di persona da parte del suo cliente. Inoltre, lo ha visto scagionato da un altro video hard di un altro caso, che mostra uno spasimante che soffoca Melanie N..

Le condanne

Il cliente, Hans K., è stato condannato a una pena detentiva condizionale di 16 mesi con un periodo di prova di due anni. Dovrà inoltre pagare a Melanie N. 3.000 franchi a titolo di risarcimento.

Secondo il Tages-Anzeiger, tuttavia, la cosa peggiore per l'uomo è che gli è stato vietato di lavorare con i minori a vita. E nella sua azienda lavorano anche apprendisti.

E che dire del pappone Robert S.? È stato rilasciato dopo mesi di detenzione ed è in attesa di ulteriori processi.