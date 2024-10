La polizia ha comunicato di aver fermato il presunto autore. BRK-News

Un uomo ha aggredito alcuni bambini oggi, verso mezzogiorno, nel Kreis 11 di Zurigo, quartiere nella parte settentrionale della città. Tre di essi sono rimasti feriti, indica in una nota la polizia municipale, precisando che il presunto colpevole è stato arrestato.

SDA

Il fatto è avvenuto in Berninastrasse, specificano le forze dell'ordine cittadine nel breve comunicato.

La polizia si limita a far sapere che non c'è più alcun pericolo per la popolazione e che ulteriori informazioni verranno divulgate più tardi.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurden an der Berninastrasse mehrere Kinder durch einen Täter verletzt. Der Angreifer konnte arretiert werden.

Mehr dazu in unserer Medienmitteilung: https://t.co/wZv43xrRSA — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) October 1, 2024

bt, ats