L'informazione sarebbe però stata sottovalutata dagli israeliani. Keystone

Un ufficiale dell'intelligence del Cairo ha detto di aver riferito ripetutamente a Tel Aviv che «qualcosa di grosso» contro Israele era in corso.

Lo scrive The Times of Israel, riportando le parole di uno 007 egiziano secondo il quale l'attenzione degli ufficiali israeliani era puntata sulla Cisgiordania e la minaccia da Gaza non fu presa in considerazione.

«Li abbiamo avvisati che un'esplosione della situazione sarebbe avvenuta molto presto e sarebbe stata grande. Ma gli israeliani hanno sottovalutato l'informazione», ha detto l'ufficiale egiziano che ha mantenuto l'anonimato.

SDA