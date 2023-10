Manifestanti chiedono il cessate il fuoco all'interno del Campidoglio a Washington. Keystone

È di 500 arresti, fra cui circa venti rabbini, il bilancio della manifestazione al Congresso americano svoltasi durante la giornata di ieri a Washington per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.

La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Gli attivisti sventolavano cartelli con gli slogan «Ceasefire now», cessate il fuoco ora e «Jews say stop genocide of Palestinians», gli ebrei dicono basta al genocidio dei palestinesi.

Le immagini mostrate dai media statunitensi mostrano i manifestanti che indossavano una maglietta nera con la scritta «Not in our name».

SDA