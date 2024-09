Il leader dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen (foto d'archivio) Keystone

Il leader dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen domani sarà a Madrid una visita di 48 ore «su invito della Spagna», per incontrare re Felipe ed il premier Pedro Sanchez.

SDA

Lo ha reso noto una fonte ufficiale palestinese. La Spagna a maggio ha riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina, insieme con Norvegia e Irlanda, tra le proteste di Israele, mentre il primo ambasciatore palestinese in Spagna ha presentato le sue credenziali al re.

Dopo la tappa in Spagna Abu Mazen volerà a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu.

