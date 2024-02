Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è atteso al Cairo Keystone

I negoziati tra Israele e Hamas sono entrati nel vivo al Cairo: una fonte di Hamas ha riferito all'Afp che una delegazione era diretta nella capitale egiziana per incontrare i mediatori egiziani e del Qatar.

Ieri i negoziatori israeliani avevano avuto colloqui con i mediatori.

Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è atteso al Cairo mercoledì per colloqui con il presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Intanto, le trattative in corso al Cairo per arrivare al rilascio degli ostaggi e ad una tregua sono state allungate di 3 giorni. Lo ha riferito il New York Times che cita fonti egiziane.

La delegazione israeliana, guidata dal capo del Mossad David Barnea dopo la riunione di ieri è intanto rientrata in patria per consultazioni. Secondo Haaretz, il mandato ricevuto dalla delegazione è tuttavia molto stretto. Israele ha definito le proposte recenti di Hamas «inaccettabili».

SDA